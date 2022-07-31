Під час обстрілу Миколаєва загинув Герой України та бізнесмен Олексій Вадатурський

Зазначимо, що загибель бізнесмена підтверджує і місцеве видання "Новини-N", посилаючись на джерело у Миколаївській міській раді.

При цьому вказується, що разом з Олексієм Вадатурським загинула і його дружина.

Наразі подробиці трагедії поки не відомі.

Що про нього відомо

Олексій Вадатурський народився 8 вересня 1947 в с. Бендзари (Одеська область). Він український агропідприємець., Герой України, генеральний директор сільськогосподарського підприємства "Нібулон" та віце-президент Української зернової асоціації з лютого 2005.

У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в 430 млн доларів, Вадатурський посів 24-те місце в рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України.

Обстріл Миколаєва

Нагадаємо, сьогодні вночі Миколаїв піддався чи не найсильнішому обстрілу за весь час війни. Потужні вибухи лунали в місті після першої години ночі та близько п'ятої ранку.

Згодом стало відомо про суттєві руйнування в місті, загиблу людину та декількох поранених.