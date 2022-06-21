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Під час боїв в Україні загинув уже другий американець: з'явилися подробиці

Фото: Стівен Забельські зі США загинув в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Держдепі США підтвердили смерть 52-річного Стівена Забельські на війні в Україні. Він був родом із Флориди, а загинув під час боїв біля села Дорожнянка (Запорізька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на некролог, повідомляє NBC.

"Він любив полювати, рибалити і кататися на своєму Harley. Усім, хто знав і любив його, не вистачатиме Стіва", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додають, що загиблий пропрацював у будівельній галузі понад 30 років і був людиною, яка "насолоджувалася життям повною мірою".

У Забельські залишилися дружина, п'ятеро прийомних дітей, сім братів та сестер та інші члени сім'ї. При цьому в Держдепі ще раз нагадали про попередження, що всі громадяни США, які все ще перебувають в Україні, повинні негайно залишити країну.

Як повідомлялося, під час війни в Україні загинув і громадянин Іспанії. Іспанцеві було 22 роки і він був родом із містечка Манакор, розташованого на острові Майорка.

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Війна в Україні