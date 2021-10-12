RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тимчасовий голова Харківської ОДА захворів на коронавірус

Автор: Дмитрий Кузнецов

Виконувач обов'язків Харківської обласної державної адміністрації Олександр Скакун захворів на коронавірус. За його словами, інфекція протікає легко і він продовжує контролювати роботу ОДА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Скакуна в Facebook.

Він спростував чутки про те, що у нього "важка форма" коронавірусу. "Щоб подібна інформація не поширювалася, повідомляю: у мене дійсно ковид. Самопочуття нормальне. У лікарні під киснем не лежу", - зазначив він, уточнивши, що лікується за рекомендаціями сімейного лікаря.

Скакун зазначив, що перебуває на лікарняному, але це не заважає йому віддалено контролювати роботу ОДА.

Поки Скакун хворіє, обов'язки голови ОДА виконує його заступник Михайло Черняк.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківКоронавірус