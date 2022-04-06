У тимчасово окупованому Криму місцевих жителів змушують клеїти на автомобілі літеру "Z"

Повідомляється, що на півострові ініційовано акцію "Своих не бросаем", в рамках якої кримчан закликають наклеїти на свої автомобілі літеру "Z" - маркування російської військової техніки.

Зокрема, цю літеру розміщують на громадському транспорті. До того ж водіям комунального підприємства "Кримтролейбус", які відмовляються їздити на маркованому транспорті, погрожують звільненням.

Крім того, "поліція" та російське ФСБ вносять таких людей списків "неблагонадійних".

Зазначається, що на автобусах приватних транспортних компаній такі літери відсутні, адже багато водіїв-кримських татар виступають категорично проти такої ініціативи окупаційної влади.

"Під дію пропагандистської акції "Своих не бросаем" потрапили й працівники бюджетної сфери. Їх також змушують наклеювати на приватний транспорт символіку. А контроль за виконанням "наказів" покладено на керівників", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, така агітація та пропаганда війни серед мирного населення окупованих територій є грубим порушенням декларацій Генеральної Асамблеї ООН, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Конвенції про захист цивільного населення, яке знаходиться на окупованій території.