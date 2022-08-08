Воротар голом в останній атаці врятував гранд від поразки: повчальне відео з Норвегії

Аутсайдер першості забив у першому таймі та намагався втримати сенсаційну виїзну перемогу над "Ліллестрьомом". Диво тривало до доданого арбітром часу, та взяти 3 очки "Тромсе" не зміг.

На 90+4-й хвилині голкіпер господарів пішов у чужий штрафний майданчик на стандарт і здійснив гольовий подвиг. М'яч після верхової боротьби відскочив до Крістіансена, який опинився один перед воротарем суперника та в два дотики реалізував момент.

Завдяки нічиїй "Ліллестрьом" продовжив переслідування "Мольде" нагорі турнірної таблиці Елітсеріен. Наразі команди розділяють 5 очок не на користь колективу Крістіансена.

Минулого тижня хавбек "Зріньскі" Янковіч оформив шедевр прямим ударом із кутового. Постраждав від хорвата казахський "Тобол" у рамках кваліфікації Ліги конференцій.