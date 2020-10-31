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Воротар "Динамо" Бойко отримав позитивний тест на COVID-19

Автор: Вера Олейник

Позитивний повторний тест на наявність коронавірусу отримав ще один футболіст першої команди київського "Динамо". Наявність інфекції виявили у голкіпера Дениса Бойка.

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Про це повідомляється на сайті столичного клубу.

У цей момент гравець відчуває себе задовільно і знаходиться на самоізоляції.

За повідомленнями ЗМІ, також п'ять позитивних тестів здали співробітники бази "Динамо". Цю інформацію київський клуб не підтвердив.

Нагадаємо, перед виїздом київської команди на матч Ліги чемпіонів з "Ференцварош" позитивним виявився повторний тест на COVID-19 у ще одного динамівського воротаря Георгія Бущана.

Також заразилися захисник Віталій Миколенко і тренер "Динамо" з фізпідготовки Віталій Кулиба.

Таким чином, перед матчами з "Дніпром-1" в українській Прем'єр-лізі та "Барселоною" у Лізі чемпіонів в розпорядженні Мірчи Луческу залишається лише один воротар Руслан Нещерет.

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