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Утром или вечером: когда есть черный шоколад для похудения и здоровья сердца

Названо лучшее время для употребления черного шоколада (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Употребление черного шоколада в определенное время суток может способствовать снижению веса и улучшению здоровья сердца. Утреннее или вечернее потребление по-разному влияет на аппетит, обмен веществ, уровень глюкозы в крови и работу сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Very well health.

Когда есть для улучшения настроения

Если съесть черный шоколад во время перекуса днем, токофеин и натуральные стимуляторы темного шоколада могут поднять настроение и помочь вам пережить полуденную депрессию, не вызывая заметного падения уровня сахара в крови.

Темный шоколад может улучшать настроение, поддерживая кишечный микробиом (среда бактерий в пищеварительном тракте).

Исследование показало, что люди, которые потребляли темный шоколад с 85% содержанием какао, почувствовали улучшение настроения чем группа, которая потребляла сладкое лакомство с 75%. Это связано с высоким уровнем полезных кишечных бактерий.

Для похудения

Лучшее время для употребления темного шоколада для похудения утром. В исследовании участники, которые ели шоколад утром, не набирали вес. Кроме того, они чувствовали:

  • уменьшение тяги к сладкому
  • снижение аппетита
  • пониженный уровень сахара в крови натощак
  • меньший обхват талии

Противовоспалительные и противожировые свойства темного шоколада могут способствовать потере веса, увеличивая энергетические затраты организма.

Другие антиоксиданты и минералы (такие как медь и марганец) могут дополнительно способствовать контролю веса, улучшая кровообращение, метаболизм и выработку энергии.

Лучшее время для здоровья сердца

Употребление черного шоколада в начале дня, например, утром, может быть лучшим для здоровья сердца. Употребление утром помогает регулировать уровень сахара в крови и уменьшить тягу к нему по сравнению с его употреблением вечером.

Шоколад связан со снижением риска сердечных заболеваний, инфаркта и инсульта на 37%.

Флавонолы темного шоколада предлагают многочисленные преимущества для здоровья сердца, в частности:

  • расслабление кровеносных сосудов
  • снижение артериального давления
  • уменьшение воспаления

Пищевая ценность темного шоколада

Порция темного шоколада весом 30 г с 70-85% какао содержит:

  • калории -170
  • жир - 12,1 г
  • белок - 2,21 г
  • клетчатка - 3,09 г
  • углеводы - 13 г
  • сахар - 6,8 г
  • медь - 0,5 мг
  • железо - 3,37 мг
  • магний - 64,6 мг
  • цинк - 0,93 мг

Советы по употреблению черного шоколада

Чтобы получить максимальную пользу от черного шоколада, следуйте таким советам:

  • избегайте добавления сахара - обычно он содержится в продуктах из темного шоколада, которые содержат меньший процент какао или включают такие ароматизаторы, такие как карамель
  • будьте осторожны с кофеином - стимулирующие соединения естественным образом присутствуют в темном шоколаде
  • проверьте калорийность - темный шоколад может быть очень калорийным, поэтому стоит не переедать

 

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