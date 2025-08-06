Утром или вечером: когда есть черный шоколад для похудения и здоровья сердца

Когда есть для улучшения настроения

Если съесть черный шоколад во время перекуса днем, токофеин и натуральные стимуляторы темного шоколада могут поднять настроение и помочь вам пережить полуденную депрессию, не вызывая заметного падения уровня сахара в крови.

Темный шоколад может улучшать настроение, поддерживая кишечный микробиом (среда бактерий в пищеварительном тракте).

Исследование показало, что люди, которые потребляли темный шоколад с 85% содержанием какао, почувствовали улучшение настроения чем группа, которая потребляла сладкое лакомство с 75%. Это связано с высоким уровнем полезных кишечных бактерий.

Для похудения

Лучшее время для употребления темного шоколада для похудения утром. В исследовании участники, которые ели шоколад утром, не набирали вес. Кроме того, они чувствовали:

уменьшение тяги к сладкому

снижение аппетита

пониженный уровень сахара в крови натощак

меньший обхват талии

Противовоспалительные и противожировые свойства темного шоколада могут способствовать потере веса, увеличивая энергетические затраты организма.

Другие антиоксиданты и минералы (такие как медь и марганец) могут дополнительно способствовать контролю веса, улучшая кровообращение, метаболизм и выработку энергии.

Лучшее время для здоровья сердца

Употребление черного шоколада в начале дня, например, утром, может быть лучшим для здоровья сердца. Употребление утром помогает регулировать уровень сахара в крови и уменьшить тягу к нему по сравнению с его употреблением вечером.

Шоколад связан со снижением риска сердечных заболеваний, инфаркта и инсульта на 37%.

Флавонолы темного шоколада предлагают многочисленные преимущества для здоровья сердца, в частности:

расслабление кровеносных сосудов

снижение артериального давления

уменьшение воспаления

Пищевая ценность темного шоколада

Порция темного шоколада весом 30 г с 70-85% какао содержит:

калории -170

-170 жир - 12,1 г

- 12,1 г белок - 2,21 г

- 2,21 г клетчатка - 3,09 г

- 3,09 г углеводы - 13 г

- 13 г сахар - 6,8 г

- 6,8 г медь - 0,5 мг

- 0,5 мг железо - 3,37 мг

- 3,37 мг магний - 64,6 мг

- 64,6 мг цинк - 0,93 мг

Советы по употреблению черного шоколада

Чтобы получить максимальную пользу от черного шоколада, следуйте таким советам: