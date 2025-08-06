Утром или вечером: когда есть черный шоколад для похудения и здоровья сердца

Употребление черного шоколада в определенное время суток может способствовать снижению веса и улучшению здоровья сердца. Утреннее или вечернее потребление по-разному влияет на аппетит, обмен веществ, уровень глюкозы в крови и работу сердечно-сосудистой системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Very well health.
Если съесть черный шоколад во время перекуса днем, токофеин и натуральные стимуляторы темного шоколада могут поднять настроение и помочь вам пережить полуденную депрессию, не вызывая заметного падения уровня сахара в крови.
Темный шоколад может улучшать настроение, поддерживая кишечный микробиом (среда бактерий в пищеварительном тракте).
Исследование показало, что люди, которые потребляли темный шоколад с 85% содержанием какао, почувствовали улучшение настроения чем группа, которая потребляла сладкое лакомство с 75%. Это связано с высоким уровнем полезных кишечных бактерий.
Лучшее время для употребления темного шоколада для похудения утром. В исследовании участники, которые ели шоколад утром, не набирали вес. Кроме того, они чувствовали:
Противовоспалительные и противожировые свойства темного шоколада могут способствовать потере веса, увеличивая энергетические затраты организма.
Другие антиоксиданты и минералы (такие как медь и марганец) могут дополнительно способствовать контролю веса, улучшая кровообращение, метаболизм и выработку энергии.
Употребление черного шоколада в начале дня, например, утром, может быть лучшим для здоровья сердца. Употребление утром помогает регулировать уровень сахара в крови и уменьшить тягу к нему по сравнению с его употреблением вечером.
Шоколад связан со снижением риска сердечных заболеваний, инфаркта и инсульта на 37%.
Флавонолы темного шоколада предлагают многочисленные преимущества для здоровья сердца, в частности:
Порция темного шоколада весом 30 г с 70-85% какао содержит:
Чтобы получить максимальную пользу от черного шоколада, следуйте таким советам:
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