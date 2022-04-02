Ворог проводить повітряну розвідку й атакує з неба, - ЗСУ про ситуацію на півдні України

На півдні України, зокрема в Одеській області, ворожі сили проводять активну повітряну розвідку. Крім того, окупанти атакують з неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"Деморалізований і озвірілий окупант продовжує вишукувати резерви та способи реалізації своїх підлих планів. Ворог наполегливо проводить повітряну розвідку, тисне й атакує з неба. Усі ризики як з моря, повітря і по суходолу нами враховані, всі дії противника ретельно відстежуються", - йдеться у повідомлення.

Проте українські захисники тримають під контролем ситуацію на півдні Україні, а в деяких напрямках переходять у контрнаступ.