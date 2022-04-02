Ворог проводить повітряну розвідку й атакує з неба, - ЗСУ про ситуацію на півдні України

На півдні України, зокрема в Одеській області, ворожі сили проводять активну повітряну розвідку. Крім того, окупанти атакують з неба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Деморалізований і озвірілий окупант продовжує вишукувати резерви та способи реалізації своїх підлих планів. Ворог наполегливо проводить повітряну розвідку, тисне й атакує з неба. Усі ризики як з моря, повітря і по суходолу нами враховані, всі дії противника ретельно відстежуються", - йдеться у повідомлення.
Проте українські захисники тримають під контролем ситуацію на півдні Україні, а в деяких напрямках переходять у контрнаступ.
Нагадаємо, в МЗС Молдови заявили, що на території невизнаного Придністров'я не проходить мобілізація.
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