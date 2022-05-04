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Ворог пробує активніше проводити повітряну розвідку над Одесою, щоб інтенсивніше бити ракетами, - спікер ОВА

Фото: війська РФ намагаються активізувати повітряну розвідку над Одесою (unsplash.com)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі та області зберігається висока загроза нових російських ракетних ударів, і окупанти пробують збільшити проведення повітряної розвідки в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Противник намагається більш активно проводити повітряну розвідку, для того, щоб ще інтенсивніше проводити ракетні обстріли. Нагадую, що загроза нанесення саме ракетних ударів залишається дуже високою", - розповів він.

Братчук зазначив, що тактика ворога: спроби знищити об'єкти інфраструктури та логістичні транспортні коридори в Одеській області.

"Наші сили протиповітряної оборони вдосконалять свою діяльність і ефективність", - додав спікер ОВА.

Після ворожих ударів вчора ввечері ця ніч пройшла в Одесі та області спокійно, без обстрілів.

Також Братчук звернув увагу на активізацію рашистів в інформаційно-психологічному тиску на жителів регіону, і закликав громадян не вестися на провокації та фейки в мережі, проте дотримуватися "інформаційної гігієни" і довіряти тільки офіційним джерелам.

Нагадаємо, що 3 травня війська РФ завдали ракетний удар по Арцизу Одеської області. Наші сили ППО збили 3 ракети, спрямовані на Одеську область, після чого ворог повторно атакував регіон, вдаривши ще 2 ракетами по об'єктах інфраструктури області.

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