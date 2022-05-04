Ворог пробує активніше проводити повітряну розвідку над Одесою, щоб інтенсивніше бити ракетами, - спікер ОВА

"Противник намагається більш активно проводити повітряну розвідку, для того, щоб ще інтенсивніше проводити ракетні обстріли. Нагадую, що загроза нанесення саме ракетних ударів залишається дуже високою", - розповів він.

Братчук зазначив, що тактика ворога: спроби знищити об'єкти інфраструктури та логістичні транспортні коридори в Одеській області.

"Наші сили протиповітряної оборони вдосконалять свою діяльність і ефективність", - додав спікер ОВА.

Після ворожих ударів вчора ввечері ця ніч пройшла в Одесі та області спокійно, без обстрілів.

Також Братчук звернув увагу на активізацію рашистів в інформаційно-психологічному тиску на жителів регіону, і закликав громадян не вестися на провокації та фейки в мережі, проте дотримуватися "інформаційної гігієни" і довіряти тільки офіційним джерелам.