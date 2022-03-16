Ворог втратив техніку, сотні солдатів та одного генерала, - Зеленський про втрати окупантів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у вівторок, 15 березня, у російських окупантів не було успіху, хоча вони кидали в бій тисячі своїх людей - на півночі, сході, і на півдні нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.
"Ворог втратив техніку, ще сотні солдатів. Дуже багато загиблих російських строковиків, і десятки офіцерів. Серед убитих також ще один генерал", - заявив Зеленський.
При цьому глава держави зазначив, що сьогодні окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру і мирні міста.
Нагадаємо, Володимир Зеленський 15 березня у Києві провів зустріч із прем'єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії, та віце-прем'єром Польщі. Після цього він зробив заяву і зазначив, що лідери цих країн надають велику допомогу Україні в цей нелегкий час.
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