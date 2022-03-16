Ворог втратив техніку, сотні солдатів та одного генерала, - Зеленський про втрати окупантів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у вівторок, 15 березня, у російських окупантів не було успіху, хоча вони кидали в бій тисячі своїх людей - на півночі, сході, і на півдні нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Ворог втратив техніку, ще сотні солдатів. Дуже багато загиблих російських строковиків, і десятки офіцерів. Серед убитих також ще один генерал", - заявив Зеленський. При цьому глава держави зазначив, що сьогодні окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру і мирні міста.