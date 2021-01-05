Лікарі попередили про "перегрів" МОЗ Британії через зростання хворих на COVID-19

Міністерству охорони здоров'я Великобританії в найближчі три тижні може загрожувати "перегрів" на тлі погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Значна кількість пацієнтів знаходяться на лікуванні в лікарнях та реанімаціях.

Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву британських медиків.

У заяві наголошується, що багато частин національної служби охорони здоров'я Великобританії перебувають під "неймовірним тиском". На тлі погіршення ситуації з коронавірусом в країні спостерігаються високі рівні розповсюдження захворювання серед населення. Значна кількість пацієнтів з COVID-19 знаходяться на лікуванні в лікарнях та реанімаціях, йдеться у публікації.

"Ми не впевнені, що система може витримати подальший стабільний ріст випадків", - йдеться в заяві.

Своєю чергою, головний лікар Великобританії Кріс Уітті повідомив про зростання в країні пацієнтів з новим штамом COVID-19.

"МОЗ лікує набагато більше пацієнтів з COVID і вакцинує вразливих громадян. Працівники заслуговують нашої глибокої вдячності. Але ми повинні діяти зараз, інакше система піддасться ще більшого тиску", - заявив Уітті.

Нагадаємо, 4 січня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про введення в країні третього за рахунком локдауна через погіршення ситуації з коронавірусом. З листопада кількість щоденних заражень в Королівстві зросла більш ніж удвічі.

У попередньому локдауні в Британії вводили на початку листопада. Він тривав до грудня місяця.