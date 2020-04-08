Лікарі інфекційного відділення Уманської лікарні три тижні не були вдома, - Геращенко

Фото: Ірина Геращенко (eurosolidarity.org)

Геращенко також звернула увагу на необхідність суттєво підвищити оплату праці медичного персоналу

Партія "Європейська солідарність" передала у медичні заклади Черкаської області захисні костюми від "Благодійного фонду Порошенка". Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко в ефірі телеканалу "Прямий", передає РБК-Україна.

"Сьогодні два міста на Черкащині потрапили в епіцентр COVID-19. Це Умань і Кам’янка. В Умані на сьогодні зареєстровано 10 випадків коронавірусу. На жаль, двоє дітей. Звичайно, важливо дбати про те, аби всі хворі отримали необхідне лікування. А зробити це можуть тільки медики, які сьогодні виявилися найнезахищенішими", - зазначила Геращенко.

Вона розповіла, що лікарі Уманської міської лікарні, які працюють в інфекційному відділенні, вже три тижні не були вдома.

"Вони живуть у гуртожитку поряд з лікарнею, для того аби допомагати тим, хто захворів, і не наражати на небезпеку свої родини. Це сьогодні воїни світла, які захищають Україну в тилу від пандемії. Ми мали серйозне спілкування з головним лікарем і міським головою Умані. Вони розповідають, що медики мають бути захищені через маски, костюми, дезінфектори. Всього цього катастрофічно не вистачає", - зауважила Геращенко.

Співголова фракції також звернула увагу на необхідність суттєво підвищити оплату праці медичного персоналу.

"В Умані прийняли рішення на сесії місцевої ради по 12 тисяч гривень виплатити всьому медперсоналу лікарні, яка сьогодні працює для лікування хворих на COVID. При цьому в бюджеті, який планують ухвалити цієї п’ятниці, забирають всі гроші з регіонів, зі статей децентралізації і залишають регіони оголеними. Але ж саме регіони сьогодні це навантаження тягнуть по боротьбі з коронавірусом", - наголошує Геращенко.

За її словами, захисні костюми від фонду Петра Порошенка, від нашої політичної команди направилися до Черкас, де так само працює інфекційна лікарня.

"Вже наступного тижня такі захисні костюми отримають інші лікарні регіону. Це і Кам’янка, Шпола, Золотоноша. Ми більше передамо на Умань і Черкаси, тому що сьогодні ці лікарні потребують такої допомоги", - додала Геращенко.

Вона також повідомила, що додатково буди привезені маски, дезінфектори. Окрім того, лікарі просять сприяти в ремонті апаратів штучної вентиляції легень.

"Важко сьогодні - санітарні фірми, структури, які б могли робити цей ремонт, перевантажені. Тому звертаюся до всіх відповідних структур, які займаються ремонтом медичної техніки. А фонд Петра Порошенка готовий сплатити цей ремонт, - повідомила Геращенко.

Вона також подякувала всім, хто на місцях не залишається осторонь і об’єднує свої зусилля.

"Бізнес тут об’єднав свої скромні можливості, і як в 14 році роблять замовлення на захисні костюми, маски для лікарень. Я запитала, скільки тестів є в Умані, де встановлено вже 10 хворих на коронавірус, а також треба перевірити контакти цих людей, щоб встановити ланцюжок захворювань. На місто є 150 тестів. А де 250 тисяч тестів, які начебто закупила влада, де вони? Якщо їх не вистачає ні в Києві, ні на Черкащині, Львівщині, Тернопільщині, Житомирщині, Вінниччині. Немає системної відповіді влади на протидію вірусу і як рятувати економіку. І намагаються перекласти відповідальність на самих українців. Ті хто вивезли маски, де їхня відповідальність? Все це непокоїть – ті зміни до бюджеті, де не передбачено ніяких системних відповідей на підтримку медиків і економіки", - резюмувала Геращенко.

Нагадаємо, що Фонд Порошенка також профінансував відновлення 10 апаратів штучної вентиляції легень для Київської лікарні швидкої допомоги та передав комплекти реанімаційного обладнання у лікарні Дніпра, Львова, Одеси, Вінниці, Тернополя.