Лікарів-інтернів планують залучити до боротьби з COVID-19

Міністерство охорони здоров'я розробило Порядок залучення лікарів-інтернів до виконання заходів, пов’язаних із протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Проект наказу направлений на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

Згідно з проектом, до виконання заходів залучається лікар-інтерн, який надав письмову згоду (в довільній формі) закладу охорони здоров’я, що є базою стажування лікаря-інтерна.

Лікарі-інтерни можуть надавати медичну допомогу відповідно до спеціальності, зазначеної у дипломі про раніше здобутий освітній ступінь, та під керівництвом лікаря, який має сертифікат "лікаря-спеціаліста" за конкретною лікарською спеціальністю.

Лікарі-інтерни, які залучаються до надання медичної допомоги з метою протидії COVID-19, можуть здійснювати:

відбір зразків матеріалів для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції;

визначення осіб, які мали контакт з хворими на коронавірусну хворобу (COVID-19);

спостереження за особами, які мали контакт з хворими на коронавірусну хворобу (COVID-19);

контроль поточного стану пацієнта з легкою формою коронавірусної хвороби (COVID-19) і контактних осіб.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов припускав, що для боротьби з коронавірусом будуть залучати студентів-медиків і лікарів-інтернів. За його словами, вони можуть працювати під наглядом лікарів.

Як повідомляло РБК-Україна, за підсумками січня-жовтня 2020 року смертність від COVID-19 перевищила рівень грипу та пневмонії.