Лікарям Інституту раку оголосили про підозру у вимаганні грошей у онкохворих пацієнтів

Працівники прокуратури міста Києві повідомили про підозру лікарям Національного інституту раку (НІР), причетним до заволодіння коштами онкохворих пацієнтів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ведомства.

Повідомляється, що підозру отримав завідувач поліклінічного відділення НІР, а також один з лікарів-онкологів.

Слідчі встановили, що завідувач відділенням достовірно знав, що згідно з чинним законодавством, медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я надається виключно безкоштовно, але разом з лікарем-онкологом організував схему, при якій пацієнти не могли скористатися безкоштовною меддопомогою.

"Зловмисники переконували пацієнтів, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена. Тому за сприяння в отриманні безкоштовних ліків медики вимагали від пацієнтів грошову винагороду, в тому числі під виглядом благодійної допомоги, у сумі від 1500 до 18000 гривень за один курс хіміотерапії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зловмисники розповідали іншим лікарям, як потрібно проводити консультації з пацієнтами, щоб змусити їх платити гроші за безкоштовні ліки.

У прокуратурі повідомили, що на даний момент встановлено 7 потерпілих, яким зловмисники завдали збитків на суму близько 40 тисяч гривень.

"Зазначеним посадовим особам повідомлено про підозру у кримінальних правопорушення передбачених ч. 1 ст. 184 і 3 ч. ст. 191 КК України, а саме за фактами порушення права на безкоштовну медичну допомогу та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненим повторно", - йдеться в повідомленні.

Вживаються заходи по встановленню інших потерпілих.

Нагадаємо, в серпні правоохоронці провели обшуки в службових осіб НІР і виявили документацію, яка підтверджує причетність лікарів до вимагання хабарів від пацієнтів і підприємців. У кабінетів одного з фігурантів справи виявили 20 тис. гривень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що заарештований за хабар голова Миколаївського автодору вийшов під заставу. За нього внесли заставу в розмірі 2 мільйонів гривень.