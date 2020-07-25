Лікар збірної України з футболу помер від коронавірусу

Лікар збірної України з футболу Антон Худаєв помер від коронавірусу. Йому було 48 років.

Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

Вірус вразив 70 відсотків легенів Худаєва. Він перебував під апаратом штучного дихання.

"Коронавірус виявився безжальним до нашого Дока. Сьогодні увечері Антон Євгенович відійшов у вічність через зупинку серця", - повідомили у прес-службі.

Понад 20 років Худаєв був лікарем харківського "Металіста", у збірній - з 2016-го ( також працював у головній команді у 2010-му).

"Від імені президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, головного тренера Національної Команди Андрія Шевченка та всієї футбольної родини України висловлюємо найглибші співчуття родині. Вся Національна Команда у великій скорботі", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це перший летальний випадок коронавірусу в українському спорті.

Нагадаємо, 5 липня, помер легендарний захисник київського "Динамо" Володимир Трошкін.

РБК-Україна писало, що у березні екс-президент мадридського "Реала" Лоренсо Санс помер від коронавірусу.