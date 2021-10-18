Лікар оцінив ризик ускладнення після COVID-вакцинації: менший, ніж потрапити під авто

За його словами, штам коронавірусу "Дельта" викликає певні небезпеки:

захворювання є більш тяжким, більше пацієнтів потребують госпіталізації,

більше пацієнтів потребують штучної вентеляції легень.

"Минулого тижня ми бачити по декілька сот летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби. Якщо говорити про вакцинацію, то жодного летального випадку, пов'язаного з вакцинацією, не було зареєстровано", - повідомив він.

За його словами, за весь час вакцинальної кампанії було 119 ускладнень, але жодного летального випадку.

"Ризик отримати серйозне ускладнення менший, ніж такий, як подорожувати літаком або потрапити під авто, переходячи вулицю", - порівняв він.