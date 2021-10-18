RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лікар оцінив ризик ускладнення після COVID-вакцинації: менший, ніж потрапити під авто

Автор: Анастасія Рокитна

Лікар заявив про низький ризик ускладнень після вакцинації від коронавірусу. За весь час вакцинальної кампанії в Україні зафіксували 119 ускладнень.

Про це заявив на брифінгу президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.

За його словами, штам коронавірусу "Дельта" викликає певні небезпеки:

  • захворювання є більш тяжким, більше пацієнтів потребують госпіталізації,
  • більше пацієнтів потребують штучної вентеляції легень.

"Минулого тижня ми бачити по декілька сот летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби. Якщо говорити про вакцинацію, то жодного летального випадку, пов'язаного з вакцинацією, не було зареєстровано", - повідомив він.

За його словами, за весь час вакцинальної кампанії було 119 ускладнень, але жодного летального випадку.

"Ризик отримати серйозне ускладнення менший, ніж такий, як подорожувати літаком або потрапити під авто, переходячи вулицю", - порівняв він.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаціяКоронавірус