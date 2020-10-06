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Лікар Білого дому заявив, що у Трампа не спостерігається симптомів коронавірусу

Вашингтон, Вівторок 06 жовтня 2020 23:04
Лікар Білого дому заявив, що у Трампа не спостерігається симптомів коронавірусу
Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)
Автор: Артур Родивилов

Лікар президента США Дональда Трампа направив в Білий дім оцінку стану здоров'я глави держави. Доктор Шон Конлі під час останнього огляду президента вказав на відсутність будь-яких симптомів коронавірусної хвороби.

Відповідний документ оприлюднила прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані.

За його словами, Трамп не скаржиться на жодні симптоми. Основні показники життєдіяльності та результати огляду залишаються стабільними.

"Амбулаторний рівень насичення киснем становить 95-97 відсотків. В цілому стан здоров'я президента як і раніше дуже хороший", - резюмував лікар.

Він пообіцяв надати додаткову інформацію за необхідністю.

У понеділок Трамп повернувся в Білий дім після того, як пробув кілька днів у Національному військово-медичному госпіталі імені Уолтера Ріда у Меріленді.

Раніше Трампу дали препарат для важкохворих коронавірусом.

Також у Білому домі заявили, що стан президента США Дональда Трампа, який заразився коронавірусом, в п'ятницю був набагато гіршим, ніж заявили офіційні особи.

Нагадаємо, Трампа госпіталізували увечері 2 жовтня.

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