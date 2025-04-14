В ВР считают, что нужен новый закон о противодействии сексуальным домогательствам к женщинам в ВСУ

В ВР ждут рассмотрения законопроекта, цель которого - активнее противодействовать дискриминации по признакам пола, гендерному неравенству, а также противодействие сексуальным домогательствам к женщинам, которые несут службу в ВСУ и сексуальному насилию в отношении них. Сейчас подобные случаи - не редкость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

По ее словам, речь идет о законопроекте №13037, согласно которому в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ внесут изменения относительно гендерного равенства и противодействия дискриминации. Документом предусмотрено совершенствование механизмов обеспечения воинской дисциплины, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальным домогательствам.

Шуляк объяснила - по данным Минобороны в последние годы количество женщин в ВСУ выросло до 68 тысяч человек и по состоянию на январь 2025 года 20% от всех кандидатов - это женщины. Сегодня в ВСУ они занимают должности командиров пехотных подразделений, снайперов, пулеметчиц, гранатометчиц, разведчиц и тому подобное. Но оружие в руках не защищает их от предубеждений или замалчиваемого насилия.

"Такие случаи, к большому сожалению, есть. Но ужасает и то, что они не единичны, однако правоохранительные органы, которые расследуют дела о сексуальном насилии в армии, не ведут статистических данных. Впрочем, по словам общественных и правозащитных организаций, которые фиксируют обращения на горячую линию о случаях сексуального насилия, количество таких обращений увеличилось. Так, по результатам опроса правозащитной организации "МаршЖинок" из 46 женщин в ВСУ только 12 сообщили бы о том, что стали свидетелями совершения насилия. Среди прочего, женщины боятся осуждения и навязывания роли "сама виновата", - констатировала Шуляк.

Именно поэтому, подчеркнула она, был разработан законопроект №13037, который вносит важные изменения в Дисциплинарный устав и Устав внутренней службы ВСУ. Шуляк пояснила, что в свое время в Минобороны создали межведомственную рабочую группу, одной из основных задач которой стала разработка инструкции по сообщению и реагированию на случаи, связанные с дискриминацией по признаку пола, сексуальными домогательствами и другими правонарушениями.

Во время этой работы особое внимание обращалось на необходимость подготовки отдельного законопроекта по совершенствованию механизмов обеспечения воинской дисциплины, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальным домогательствам. Им и стал законопроект №13037.

К изменениям, которые он вводит, относятся, в частности:

Изменения в понятие воинской дисциплины, которая после принятия законопроекта будет означать обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин, о предотвращении и противодействии дискриминации;

Закрепление обязанности каждого военнослужащего не допускать недостойных действий (вербальных или невербальных), связанных с указанной проблемой;

Закрепление обязанности командиров немедленно реагировать на правонарушения такого рода. В частности, задержание подчиненного при их совершении;

Введение нового основания для отстранения военнослужащего от выполнения служебных обязанностей в случае этих правонарушений;

Изменения в механизм назначения командиром служебного расследования и его проведения;

Изменения в состав комиссии, которая проводит служебное расследование по таким случаям. Кроме психолога органа военного управления в таких комиссиях обязательно должен быть представитель уполномоченного подразделения или должностное лицо по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин;

Введение дополнительных гарантий для военнослужащих, которые сообщили о возможных фактах таких правонарушений. Военнослужащий, который сообщил о подобных правонарушениях, не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с таким сообщением или подвергнут другим негативным мерам воздействия или угрозе таких мер воздействия, а также не может быть уволен или принужден к увольнению со службы.

"Важно, что законопроект закрепляет обязанность военнослужащего, которому стало известно о фактах, сообщать о таких обстоятельствах представителю уполномоченного подразделения или должностному лицу по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин. А командир в свою очередь должен действовать немедленно. В случае насилия или попытки его совершения - немедленное вмешательство и, при необходимости, задержание виновного. Если бездействие командира или военного привело к насилию - это основание для отстранения", - добавила Шуляк.

При этом она подчеркнула, что решать проблему следует и более системно. Так, в Украине, к сожалению, растет количество преступлений на почве нетерпимости - все чаще происходят случаи агрессии против людей, которые являются "иными" от большинства по тем или иным признакам. Все чаще жертвами становятся, в частности, ветераны и лица с инвалидностью.

"Во Львове против ветерана с инвалидностью выступили соседи из-за желания установить пандус в доме. А ребенка в Киеве травили в школе из-за инвалидности. Такая реальность с которой сталкиваются украинцы, пока парламент уже три года не может принять законопроект, который дал бы этим людям реальную защиту", - сообщила Шуляк.

Речь идет о законопроекте №5488 направлен на защиту украинцев от дискриминации и преступлений на почве нетерпимости, охватывает следующие признаки: раса, цвет кожи, политические, религиозные и другие убеждения, пол, возраст, инвалидность, этническое и социальное происхождение, гражданство, семейное и имущественное положение, сексуальная ориентация, гендерная идентичность, место жительства, язык или другие характеристики.

"Но этот законопроект в парламенте не удается двигать уже более 3 лет. Одна из причин - в Верховной Раде остаются люди, которые видят в его принятии определенные угрозы. Для исправления ситуации нужна правильная адвокация, поскольку сейчас задача - провести законопроект как минимум через первое чтение", - резюмировала Шуляк.