Рада провалила закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Проект закону відхилено

Парламент провалив законопроект №6598 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)", який передбачає кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з безпритульними тваринами, передає кореспондент РБК-Україна.

Підкреслимо, проект закону не отримав достатньої підтримки у сесійній залі. За прийняття документу за основу, направлення його на доопрацювання у комітет та суб'єкту законодавчої ініціативи проголосували менше 200 нардепів.

"Проект закону відхилений. Дуже прикро, що ми не змогли дати адекватну відповідь на ці труднощі, які у нас знаходяться у цій сфері", - прокоментував спікер ВР Андрій Парубій.

Так, у законі передбачалося посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, що призвело та не призвело до каліцтва, у тому числі з безпритульними тваринами.

Документом пропонувалося визначити процедуру та підстави тимчасового вилучення тварини.

Жорстоке поводження з тваринами, у тому числі безпритульними, що призвело до каліцтва чи загибелі тварини, пропонувалося карати позбавленням волі на строк від 2 до 8 років з конфіскацією тварин, або без такої.

Також передбачалося прописати особливості тримання собак і котів.

Нагадаємо, 8 листопада Рада перенесла розгляд даного законопроекту №6598 на цей пленарний вівторок. Відзначимо, що тоді глава парламенту провів два рейтингових голосування, які показали недостатню кількість нардепів у залі для прийняття рішення.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні Рада не підтримала в першому читанні проект закону №6598, а повернула його на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. За таке рішення проголосували 229 нардепів.

Підкреслимо, за жорстоке поводження з твариною, що спричинило його каліцтва або загибель, законом пропонувалося передбачити більш жорстке покарання у вигляді позбавлення волі.

Раніше комітет ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект № 5119 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гуманного ставлення до тварин з метою морального розвитку суспільства.