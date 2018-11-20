ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Рада провалила закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами

Новини » Політика    20.11.2018 - 10:48
Рада провалила закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Проект закону відхилено

Парламент провалив законопроект №6598 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)", який передбачає кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з безпритульними тваринами, передає кореспондент РБК-Україна.

Підкреслимо, проект закону не отримав достатньої підтримки у сесійній залі. За прийняття документу за основу, направлення його на доопрацювання у комітет та суб'єкту законодавчої ініціативи проголосували менше 200 нардепів.

"Проект закону відхилений. Дуже прикро, що ми не змогли дати адекватну відповідь на ці труднощі, які у нас знаходяться у цій сфері", - прокоментував спікер ВР Андрій Парубій.

Так, у законі передбачалося посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, що призвело та не призвело до каліцтва, у тому числі з безпритульними тваринами.

Документом пропонувалося визначити процедуру та підстави тимчасового вилучення тварини.

Жорстоке поводження з тваринами, у тому числі безпритульними, що призвело до каліцтва чи загибелі тварини, пропонувалося карати позбавленням волі на строк від 2 до 8 років з конфіскацією тварин, або без такої.

Також передбачалося прописати особливості тримання собак і котів.

Нагадаємо, 8 листопада Рада перенесла розгляд даного законопроекту №6598 на цей пленарний вівторок. Відзначимо, що тоді глава парламенту провів два рейтингових голосування, які показали недостатню кількість нардепів у залі для прийняття рішення.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні Рада не підтримала в першому читанні проект закону №6598, а повернула його на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. За таке рішення проголосували 229 нардепів.

Підкреслимо, за жорстоке поводження з твариною, що спричинило його каліцтва або загибель, законом пропонувалося передбачити більш жорстке покарання у вигляді позбавлення волі.

Раніше комітет ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект № 5119 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гуманного ставлення до тварин з метою морального розвитку суспільства.

Рада сьогодні може зняти недоторканність з нардепа Березкіна У Кабміні пропонують змінити Конституцію в питанні децентралізації
Теми: Засідання Ради
Новини України животныеВерховна Радазащита животных
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся