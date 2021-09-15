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Вперше за весь час статистики: в Україні частка хворих на COVID дітей перевищила 10%

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні зростає кількість дітей заражених коронавірусом. Частка хворих на COVID дітей перевищила 10% вперше за весь час статистики.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз вчених Національної академії наук.

З початком місяця суттєве зростання продемонструвала частка виявлених випадків хвороби серед дітей, яка перевищила 10% і стала максимальною за весь час спостережень. Це зумовило відновлення падіння середнього віку хворих, повідомили в НАН.

У прогнозі зазначено, що той факт, що захворюваність різко зросла одночасно з початком навчального року та зростанням захворюваності серед дітей, свідчить на користь гіпотези про суттєвий вплив відкритих шкіл на епідемічний процес в українських умовах.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 4640 нових заражень коронавірусом.

Зазначимо, в ООН назвали терміни масової вакцинації у світі.

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КоронавірусНАН Украины