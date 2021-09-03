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Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 2693 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Одеській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували - 826 осіб; летальних випадків - 45; одужали - 1 112 осіб. Протестували методом ПЛР - 23 538 осіб, методом ІФА - 7 305 осіб, експрес-тестами - 21 532 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіла - 2 293 541 особа;
  • одужали - 2 210 866 осіб;
  • летальних випадків - 53 922.

Зазначимо, це вперше така кількість заражень за добу від початку червня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Україна на межі виходу з "зеленої" зони.

Нагадаємо, Херсонська область може посилити карантин, оскільки регіон близький до "жовтої" зони.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус