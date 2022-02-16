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Вперше за багато років. За добу в Україні не було жодного загиблого в ДТП

Автор: Сергей Новиков

Вперше за багато років за добу в Україні не було зафіксовано жодного летального випадку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). А за два дні число ДТП скоротилося на 46%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Національної поліції Ігоря Клименка на спецмарафоні до Дня єднання.

"За понеділок і вівторок число ДТП в країні скоротилося на 46%. Вперше за багато років для 40-мільйонної країни вчора у нас не було жодного загиблого в результаті ДТП. Позавчора був один загиблий. Якщо подивитися на тиждень тому, у нас за два дні було 13 жертв ДТП", - зазначив він.

Нагадаємо, на тлі інформаційного нагнітання з приводу можливого вторгнення Росії особовий склад Національної поліції України перейшов на посилений режим до 19 лютого.

Зокрема, збільшено кількість патрулів на вулицях, розгорнуто додаткові ситуативні центри, взято під охорону об'єкти критичної інфраструктури, органи державної влади та місцевого самоврядування.

Як уточнив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, на цей період ніяких обмежень конституційних прав громадян не буде.

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ДТП