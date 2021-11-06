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Вперше у цього виду тварин: у зоопарку Денвера виявили коронавірус у двох гієн

Автор: Дмитрий Кузнецов

У зоопарку Денвера (штат Колорадо, США) коронавірус виявили у двох гієн. Це перший у світі випадок зараження тварин цього виду COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Denver Channel.

За словами представника зоопарку, у тих, що заразилися коронавірусом гієн дуже легкі симптоми захворювання. Тварини ведуть активно і нормально взаємодіють з доглядачами.

"Гієни - стійкі, витривалі тварини, які дуже стійкі до сибірської виразки, сказу і чумки", - розповів виданню представник зоопарку.

За його словами, заразилися гієни повинні повністю одужати. Він також повідомив, що в зоопарку у інших тварин також виявляли коронавірус. Зокрема, у 11 левів і 2 тигрів результати тесту на COVID виявилися позитивними.

Нагадаємо, в кінці вересня у США підтвердили випадок зараження тхора коронавірусом.

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