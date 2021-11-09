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Вперше з квітня. Індія відновить експорт вакцин в рамках COVAX

Автор: Марія Кучерявець

Індія вперше з квітня відновить експорт вакцин від коронавірусу до бідних країн у рамках програми COVAX. Це станеться вже за кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, мова йде про постачання препарату Covishield.

Вказано, що в COVAX вже почали планувати розподіл майбутніх надходжень індійської вакцини для різних країн.

"Очікуємо підтвердження SII (Інституту сироватки Індії - ред.) для замовлення на купівлю, маркування та дозвіл на експорт, виданий для кожної партії вакцин...перші постачання, за умови, що індійський уряд видасть дозвіл на експорт, відбудуться за кілька тижнів", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що Інститут сироватки Індії (SII), що є найбільшим у світі виробником вакцин, майже в чотири рази збільшив обсяг виробництва Covishield - до 240 мільйонів доз на місяць з квітня, коли Індія припинила весь експорт, щоб щепити населення під час сплеску коронавірусу.

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