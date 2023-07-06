Впервые появилось видео, как военные Дании обучали военных из Украины на САУ Caesar

"Все началось за несколько месяцев до этого, когда 19 января датское правительство и парламент приняли решение передать Украине все датские артиллерийские системы Caesar", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это была большая и важная задача для Вооруженных сил и не в последнюю очередь для инструкторов Датского артиллерийского полка.

"Они взялись за дело сразу, бегая по 12 часов в день в течение 2,5 месяцев, чтобы обучить сначала себя, а затем украинцев. Все справились с задачей хорошо, и я горжусь той помощью и поддержкой", - сказал командующий обороной генерал Флемминг Лентфер.

Украинские военные прошли обучение около трех недель и "были очень любопытны и невероятно мотивированы учиться".

Кроме того, сервисная служба также обучила украинских механиков, чтобы они могли сами обслуживать и ремонтировать систему в Украине.