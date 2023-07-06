Впервые появилось видео, как военные Дании обучали военных из Украины на САУ Caesar

Датские военные рассекретили видео обучения украинских военных на самоходной установке Caesar. Обучение проходило около трех недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Дании.
"Все началось за несколько месяцев до этого, когда 19 января датское правительство и парламент приняли решение передать Украине все датские артиллерийские системы Caesar", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это была большая и важная задача для Вооруженных сил и не в последнюю очередь для инструкторов Датского артиллерийского полка.
"Они взялись за дело сразу, бегая по 12 часов в день в течение 2,5 месяцев, чтобы обучить сначала себя, а затем украинцев. Все справились с задачей хорошо, и я горжусь той помощью и поддержкой", - сказал командующий обороной генерал Флемминг Лентфер.
Украинские военные прошли обучение около трех недель и "были очень любопытны и невероятно мотивированы учиться".
Кроме того, сервисная служба также обучила украинских механиков, чтобы они могли сами обслуживать и ремонтировать систему в Украине.
Напомним, Дания передала украинским военным все самоходные артиллерийские установки Caesar, имевшиеся на вооружении. В середине апреля 2023 года сообщалось, что украинские военные завершили обучение на самоходных артиллерийских установках Caesar в Дании. Вооружение планировали отправить в Украину в ближайшие недели.
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