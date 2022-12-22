Впервые попросили еще в апреле 2021 года. Кулеба рассказал историю получения Patriot

Так, как вспоминает Кулеба, тогда публично призвал США предоставить этот комплекс глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Помню, как тогда скептически отнеслись к этому призыву, но мы верили и работали на всех уровнях. Помню, как в ноябре-декабре 2021 года поднимал этот вопрос на переговорах. , Резников снова убеждали американских партнеров: нам нужны Patriot!" - рассказал он.

По словам Кулебы, уже в конце ноября этот вопрос снова подняли.

"В частности, когда я находился на министерской встрече НАТО, откровенно сказал, что приехал за трансформаторами и Patriot. И вот уже финальный аккорд, декабрь, телефонный разговор лидеров Украины и США и слова Байдена которых мы так долго ждали и для которых так много сделали. Несомненно, именно близкие, доверительные отношения президентов сыграли ключевую роль", - добавил министр.