Впервые в истории. Юрия Винничука исключили из ПЕН из-за сексистских заявлений

Писателя Юрия Винничука исключили из Украинского ПЕН из-за сексистских высказываний в его недавней колонке "Была когда-то развратная эпоха". В ней он отреагировал на отстранение от работы преподавателя Львовского национального университета Франко Иосифа Лося из-за обвинений в домогательствах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение PEN в Facebook .

Что заявили в ПЕН

Исключение Винничука из организации стало первым случаем в истории Украинского ПЕН, который основали еще в 1989 году.

"Исполнительный совет Украинского ПЕН принял решение об исключении Юрия Винничука за публичные высказывания, противоречащие ценностям организации и вредящие ее репутации. Украинский ПЕН не терпит проявлений гендерно обусловленного насилия и придерживается принципов, высказанных в Women's manifesto Международного ПЕН, в частности в его первом пункте "Non-violence" ("...положить конец насилию против женщин во всех его формах, в частности юридических, физических, сексуальных, психологических, вербальных и цифровых...")", - сообщили в ПЕН.

В организации также отметили, что основополагающие понятия уважения к человеку и его достоинства именно сейчас подвергаются испытаниям, и сегодня особенно важно их защищать.

Добавим, что ПЕН - это культурная и правозащитная общественная организация, которая объединяет авторов: журналистов, писателей, драматургов, ученых, издателей, переводчиков, правозащитников и т.д. Украинский филиал является одной из 146 национальных центров Международного ПЕН.

О чем была скандальная колонка

В конце февраля в издании "Збруч" Юрий Винничук опубликовал колонку "Была когда-то развратная эпоха". Это была реакция на обвинения студентки в сторону преподавателя журналистики ЛНУ имени Ивана Франко 87-летнего Иосифа Лося. Высказывания в этой колонке очень похожи на попытки "отбеливания" неэтичного поведения преподавателя.

"Наступили другие времена. Времена, когда такое целомудренное слово, как "дорогая", может вызвать искреннее возмущение у некоторых журналисток. Когда на реплику о том, что "ухаживание - это не преступление", ответ феминисток звучит: "Преступление!", - написал Винничук.

Он отметил, что Иосиф Лось проявлял нежелательное внимание ко многим студенткам и делал это уже "автоматически".

"Вот в чем суть. Если даже на десять девушек только одна согласится стать любовницей, то этого вполне достаточно, чтобы двигаться и дальше в этом направлении", - написал Юрий Винничук.

Писатель отметил, что "почему-то раньше об этом никто не задумывался. Все было в порядке вещей", а также, что "в порядке вещей" было заняться сексом с пьяной девушкой без сознания, и даже если бы она пожаловалась правоохранителям, то ей бы не поверили.

Эта колонка вызвала волну возмущения в обществе.