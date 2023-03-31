Впервые в истории США. В чем хотят обвинить Трампа и грозит ли ему арест

Что решил суд

Большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс. Официальное обвинение должно быть обнародовано в ближайшие дни.

Ожидается, что к этому времени прокуроры попросят его лично предстать перед судом. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг подтвердил это в соответствующем заявлении.

"Сегодня мы связались с адвокатом Трампа, чтобы согласовать его сдачу окружному прокурору Манхэттена для предъявления обвинения по обвинительному заключению Верховного суда, которое остается за печатью. Указания будут даны, когда будет выбрана дата предъявления обвинения", - заявил его офис.

По словам адвоката бывшего президента, скорее всего, тот предстанет перед судом на следующей неделе.

Как пишет The New York Times, это может произойти в ближайший вторник. Ожидается, что Трампа задержат, у него возьмут отпечатки пальцев, после чего судья решит вопрос о мере пресечения.

Трамп говорит об "охоте на ведьм"

Трамп уже отреагировал на решение присяжных. По его словам, оно является политическим преследованием и вмешательством в выборы-2024.

"С того момента, как я спустился по золотому эскалатору в Trump Tower, и еще до того, как я был приведен к присяге в качестве вашего президента Соединенных Штатов, радикальные левые демократы - враги трудолюбивых мужчин и женщин этой страны - были заняты охотой на ведьм", - заявил он.

Трамп также раскритиковал оппонентов из Демократической партии. По его словам, раньше они были одержимы попытками схватить его, а теперь "сделали немыслимое - предъявили обвинение совершенно невиновному человеку".

Детали дела о выплатах порноактрисе

Так называемое "Манхэттенское уголовное дело" касается выплат денег порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффордс). По данным следствия, перед президентскими выборами 2016 года Трамп через своего адвоката заплатил ей 130 000 долларов за молчание о сексе с ним 10 годами ранее.

Причем сама по себе эта выплата не была незаконной. Но ее оформили как выплату Трампа своему адвокату за юридические услуги. Такое в штате Нью-Йорк считается фальсификацией и преследуется в уголовном порядке.

Адвокат Майкл Коэн за это в 2018 году получил три года тюрьмы. На тот момент действующему президенту обвинений не предъявляли. Однако в чем конкретно сейчас хотят обвинить Трампа, до сих пор неизвестно. CNN со ссылкой на источники отмечает, что в деле содержится более 30 пунктов, связанных с мошенничеством.

Дэниэлс рассказала об отношениях с Трампом в одном из интервью в 2011 году. Бывший президент США отрицает ее слова.

Проблема для губернатора Флориды

Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис, который как ожидается будет главным соперником Трампа в борьбе за номинацию в кандидаты на выборах-2024 от Республиканской партии, осудил решение присяжных. Он также подчеркнул, что его штат не будет содействовать в выдаче бывшего президента. Отметим, Трамп проживает именно во Флориде.

"Превращение юридической системы в орудие продвижения политической повестки переворачивает принцип верховенства закона с ног на голову. Это не по-американски", - написал ДеСантис в своем Twitter.

Как пишет BBC, как губернатор ДеСантис оказался в щекотливом положении. Если он пойдет на сотрудничество с окружным прокурором Манхэттена, это может оттолкнуть часть республиканцев, чьи голоса понадобятся на выборах президента. Если он помешает прокуратуре, то это может принести ему определенные проблемы.

Газета The New York Times отмечает, что у губернатора Флориды нет законных способов помешать прокурору.

Помешает ли это Трампу баллотироваться в президенты

Как пишет Bloomberg, обвинительные акт в отношении Трампа вдохнул жизнь в его предвыборную кампанию. Теперь он может сосредоточиться на своей излюбленной тактике -баллотироваться в роли жертвы управляемого демократами так называемого "Глубинного государства".

Издание пишет, что прокурор Элвин Брэгг способствует Трампу в этом как раз в тот момент, когда часть республиканцев поверила в его уязвимость.

Отдельно подчеркивается, что обвинение и даже судимость по закону не помешают Трампу баллотироваться на выборах и даже занимать пост президента. Все зависит от его оппонентов и того, сумеют ли они воспользоваться шансом разрушить его политическое будущее.