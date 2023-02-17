В пять раз больше, чем обычно. СМИ подтвердили гибель более 1500 оккупантов в феврале

Как сообщается, подтвержденные потери РФ начали существенно расти еще с середины декабря. В течение всего 2022 года российские источники еженедельно обычно сообщали около 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились.

Однако всего за две недели февраля СМИ удалось подтвердить имена 1679 погибших, что в пять раз больше обычных еженедельных цифр. Это самый большой прирост потерь российских военных за время вторжения в Украину. И речь идет только о тех данных, которые удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное число потерь, безусловно, еще больше.

Отмечено, что большинство погибших в последние три месяца составляют мобилизованные, добровольцы и заключенные.

"Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реального уровня потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших, чем на самом деле похоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 российских населенных пунктов в течение всего 2022 года", - говорится в материале российской службы BBC.