"Повертаємось щасливі додому". З'явилися кадри обміну бійців ЗСУ на Донбасі

З'явилось відео, як відбувався обмін ще 14 полонених українських військових у п’ятницю, 2 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у вівторок, 6 вересня.

"Черговий обмін відбувся 2 вересня 2022 року. З полону звільнено 14 українських захисників. Ось як події виглядали від першої особи. Україна робить усе можливе, щоби визволити наших захисників. Усі мають повернутися додому", - йдеться у допису до відео.

Нагадаємо, серед 14 звільнених з полону - 10 з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо - з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року. Серед них є офіцер і військовий медик.