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Зросла кількість жертв ДТП на різдвяному параді. Водієві загрожує довічне ув'язнення

Автор: Анна Полисученко

Зросла кількість жертв ДТП на різдвяному параді. Водієві загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У лікарні від отриманих в результаті наїзду травм помер восьмирічний Джексон Спаркс. Хлопчик спостерігав за парадом разом з братом, який все ще перебуває в медзакладі.

Раніше повідомлялося, що жертвами наїзду також стали п'ять осіб від 52 до 81 року, в тому числі члени клубу танцюючих бабусь і службовець банку. Крім того, в результаті інциденту постраждали 62 людини, серед яких багато дітей.

Раніше ми писали, що автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному параді у Вісконсині.

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