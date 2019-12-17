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Кількість постраждалих у ДТП з автобусом у Чернігівській області зросла

Новини » Надзвичайні події     17.12.2019 - 12:23
Кількість постраждалих у ДТП з автобусом у Чернігівській області зросла
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У поліції повідомили деталі аварії

Кількість постраждалих в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з пасажирським автобусом у Чернігівській області зросла до 19 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Чернігівській області.

За інформацією правоохоронців, водій автобуса під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. У результаті аварії також постраждав пасажир проїжджаючого повз автомобіля, оскільки з напівпричепа вантажівки вилетіли рулони пресованого паперу.

"Внаслідок ДТП водій автобуса та двоє пасажирів загинули на місці, 16 осіб госпіталізовано в Бахмацьку лікарню з травмами різного ступеня тяжкості. Серед травмованих - змінний водій і пасажири автобуса, а також водій вантажівки і пасажир легкової "Тойоти", - йдеться в повідомленні.

Силовики відкрили справу за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб), санкція якої передбачає до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше під Києвом водій на смерть збив людину і втік з місця аварії, залишивши автомобіль. Силовики відкрили справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція шукає зниклого водія.

Також повідомлялося, що на трасі Київ-Одеса сталася аварія з маршруткою. В результаті ДТП чотири людини отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили в лікарню.

Крім цього, у Тернопільській області сталася ДТП зі шкільним автобусом, в результаті якого загинув пасажир легковика. Діти їхали на олімпіаду в сусіднє смт

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