RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зросла кількість госпіталізованих через масове отруєння у мережі ресторанів в Харкові

Автор: РБК-Україна

У Харкові в лікарні госпіталізовані 45 людей, які отруїлися в мережі ресторанів. Серед постраждалих - 17 дітей.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Наразі проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів.

"17 червня у м. Харків з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано до лікувальних закладів 45 осіб, з них 17 дітей (попередньо вживали їжу з мережі ресторанів)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про 34 отруєних у мережах ресторанів. Усі були в стані середньої тяжкості.

Із 17 червня заклади, де отруїлися відвідувачі, не працюють, у них провели дезінфекцію та взяли зразки продуктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харківотруєння