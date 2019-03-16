Зросла кількість жертв теракту в Новій Зеландії

У новозеландському Крайчестерчі помер громадянин Саудівської Аравії

Число жертв нападения на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии достигло 50 человек. Об этом сообщил министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрахим аль-Асаф, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство SPA.

В результате стрельбы также пострадали 48 человек.

Уточняется, что в больнице скончался подданный Саудовской Аравии.

"Один проходит лечение, а другой перешел на милость Аллаха в пятницу вечером", - сообщил саудовский глава МИД.

Напомним, 15 марта вооруженная группа устроила стрельбу в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. В то же время полиция обезвредила несколько самодельных бомб, обнаруженных после теракта в двух мечетях в Крайстчерче.

По делу о теракте в Новой Зеландии полиция задержала троих человек, хотя изначально сообщалось о четверых задержанных и уже предъявила обвинение первому подозреваемому.

По данным полиции, одним из стрелков был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Перед нападением он опубликовал в сети манифест, в котором объяснил свои мотивы расовыми причинами и назвал стрельбу террористической атакой.