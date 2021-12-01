Обурило прохання одягнути маску: у Запоріжжі сталася стрілянина в крамниці

Інцидент стався 29 листопада.

Близько о 19:35 до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 47-річного працівника місцевої крамниці з кульовим пораненням.

Згідно з даними слідства, близько о 18:30 між власником крамниці й покупцем стався конфлікт через небажання останнього одягати захисну маску.

"В результаті виникла бійка, покупець пішов з крамниці, але через 15 хвилин повернувся вже зі зброєю в руках. Він скоїв з неї постріл в обличчя підприємцю та втік", - пише пресслужба.

За словами власника крамниці, злочинець знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Під час затримання порушника, правоохоронці вилучили у чоловіка травматичний пістолет, на який він мав дозвіл.

Відповідно до ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, злочинцю загрожує позбавлення волі строком до семи років.

Фото: у Запоріжжі сталася стрілянина в крамниці (zp.npu.gov.ua)