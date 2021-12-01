Обурило прохання одягнути маску: у Запоріжжі сталася стрілянина в крамниці

У Запоріжжі, в одній із крамниць покупець влаштував стрілянину. Його обурило прохання одягнути захисну маску.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Інцидент стався 29 листопада.
Близько о 19:35 до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 47-річного працівника місцевої крамниці з кульовим пораненням.
Згідно з даними слідства, близько о 18:30 між власником крамниці й покупцем стався конфлікт через небажання останнього одягати захисну маску.
"В результаті виникла бійка, покупець пішов з крамниці, але через 15 хвилин повернувся вже зі зброєю в руках. Він скоїв з неї постріл в обличчя підприємцю та втік", - пише пресслужба.
За словами власника крамниці, злочинець знаходився в стані алкогольного сп’яніння.
Під час затримання порушника, правоохоронці вилучили у чоловіка травматичний пістолет, на який він мав дозвіл.
Відповідно до ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, злочинцю загрожує позбавлення волі строком до семи років.
Фото: у Запоріжжі сталася стрілянина в крамниці (zp.npu.gov.ua)