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Обурило прохання одягнути маску: у Запоріжжі сталася стрілянина в крамниці

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Середа 01 грудня 2021 19:11
Обурило прохання одягнути маску: у Запоріжжі сталася стрілянина в крамниці Фото: у Запоріжжі сталася стрілянина в крамниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Запоріжжі, в одній із крамниць покупець влаштував стрілянину. Його обурило прохання одягнути захисну маску.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Інцидент стався 29 листопада.

Близько о 19:35 до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 47-річного працівника місцевої крамниці з кульовим пораненням.

Згідно з даними слідства, близько о 18:30 між власником крамниці й покупцем стався конфлікт через небажання останнього одягати захисну маску.

"В результаті виникла бійка, покупець пішов з крамниці, але через 15 хвилин повернувся вже зі зброєю в руках. Він скоїв з неї постріл в обличчя підприємцю та втік", - пише пресслужба.

За словами власника крамниці, злочинець знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Під час затримання порушника, правоохоронці вилучили у чоловіка травматичний пістолет, на який він мав дозвіл.

Відповідно до ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, злочинцю загрожує позбавлення волі строком до семи років.

Фото: у Запоріжжі сталася стрілянина в крамниці (zp.npu.gov.ua)

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