Імовірного організатора теракту в Новій Зеландії залишили під вартою

За причетність до теракту в Новій Зеландії заарештували Брентона Тарранта

Окружной суд Крайстчерча оставил предполагаемого организатора теракта в Новой Зеландии Брентона Тарранта под стражей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New Zealand Herald.

Сообщается, что Таррант останется под стражей до 5 апреля. На суде в Крайстчерче судья зачитал ему обвинение в убийстве как минимум одного человека. Отметим, Таррант снимал расстрел в мечети на видео и транслировал его в прямом эфире в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что по делу о теракте в Новой Зеландии полиция задержала трех человек. Изначально сообщалось о задержании четверых, однако позже одного отпустили после того, как выяснилось, что мужчина хотел принять участие в полицейской спецоперации.

Теракт в Новой Зеландии произошел 15 марта. В Крайстчерче неизвестные устроили стрельбу в мечетях Аль-Нур и Линвуд, в результате чего, по последним данным, погибли 50 человек. Еще десятки верующих получили ранения. После теракта продолжаются проверки, а рядом с мечетями также было обнаружено много огнестрельного оружия.