RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Можливо, для терактів. Іноземець намагався перемістити російську ртуть до ЄС, його затримали

Автор: Анастасія Рокитна

Служба безпеки України протидіє контрабанді отруйних хімічних речовин, яка загрожує державній та міжнародній безпеці. Ліквідовано транснаціональний канал нелегального переміщення російської ртуті до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Зловмисники намагались незаконно переправити до ЄС майже 10 кг небезпечного товару. Перевіряється інформація щодо можливого використання високотоксичної речовини для вчинення терактів.

Співробітники СБУ викрили "кур’єра" на пункті пропуску через держкордон у Закарпатській області. Ним виявився мешканець однієї з європейських країн. У іноземця вилучено оптову партію металевої ртуті з маркуванням виробництва РФ. Нелегальний товар він перевозив у ємностях, які приховав серед особистих речей.

Фото: СБУ ліквідувала канал нелегального переміщення російської ртуті до ЄС (ssu.gov.ua)

За кордоном зловмисник планував реалізувати небезпечну продукцію "замовнику" за 600 тисяч доларів.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних осіб. Наразі вирішується питання щодо повідомлення іноземцю про підозру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяЕвросоюз