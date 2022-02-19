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Можливий підрив будинків. На Донбасі "вагнерівці" готують серію терактів, - ОТУ "Схід"

Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська готують серію терактів на Донбасі. Спецслужби РФ із залученням "вагнерівців" можуть влаштувати підриви житлових будинків з метою вчинення серій провокацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"У зв’язку з загостренням ситуації на лінії розмежування, з різних джерел почала надходити інформація щодо підготовки окупаційними військами та їхніми російськими кураторами серії провокацій", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи "вагнерівців", які спільно з російськими спецслужбами мають провести, серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків.

"Метою даних провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації", - зазначено в повідомленні.

В ОТУ наголошують, що військовослужбовці військових частин, які входять до складу відповідальності оперативно-тактичного угруповання, не планували та не планують жодних наступальних дій, або інших дій на тимчасово-окупованій території

"Діяльність військовослужбовців угруповання має виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише у разі загрози життю і здоров’ю наших воїнів та мирних жителів", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Щасті Луганської області обстріляли пожежну частину і продовжують атакувати дорожній коридор.

Додамо, за минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в результаті ворожого обстрілу постраждали два рятувальники.

Зазначимо, загострення на Донбасі триває третій день. Детальніше про те, що відбувається на сході України сьогодні - у матеріалі РБК-Україна.

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