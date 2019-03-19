Біля будівлі ВККСУ невідомі напали на суддю

Фото: Віталій Усатий (facebook.com/господарський суд Харківської області)

Напад здійснено на суддю Віталія Усатого

Сьогодні, 19 березня 2019 року, біля Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вчинено напад на суддю господарського суду Харківської області Віталія Усатого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВККСУ.

Як зазначається, суддя мав взяти участь у процедурі кваліфікаційного оцінювання.

"Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішуче засуджує подібні ганебні прояви насильства і послідовно продовжує здійснювати всі процедури в рамках проведення судової реформи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 листопада 2018 року у Києві напали на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова. Один з нападників плеснув в обличчя голові ВККС зеленкою, а інший вилив зеленку на одяг. Після цього нападники зникли. За фактом нападу порушено кримінальну справу.

Підозрюваних у нападі на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова поліція затримала 23 листопада. Суд обрав запобіжні заходи 24 листопада: трьом нападникам на Козьякова суд обрав нічний домашній арешт, четвертому - цілодобовий домашній арешт.

Раніше повідомлялося, що з початку 2019 року до Окружного адміністративного суду Києва надійшли 6 позовів до членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ).