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Біля польського кордону знайшли тіло мігранта з Сирії

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Субота 13 листопада 2021 10:43
Біля польського кордону знайшли тіло мігранта з Сирії Фото: мігранти на кордоні з Польщею (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Біля кордону Польщі з Білорусь знайшли тіло молодого сирійського мігранта. Його передали у відділ судової медицини для розтину і визначення причини смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter польської поліції.

"Вчора в лісі недалеко від кордону в районі Вульки Тереховської було знайдено тіло молодого сирійця. Дії, проведені на місці виявлення тіла, не дозволили однозначно встановити причину смерті", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що вночі в цьому районі була спроба силового прориву кордону. Зокрема, група з близько 100 осіб на білоруській стороні пошкодила загородження. Після прибуття прикордонників і поліції нелегали зникли в лісі.

Нагадаємо, раніше Україна і ЄС виступили зі спільною заявою, в якій йдеться про те, що використання мігрантів в Білорусі як політичної зброї рівносильно контрабанді людей.

МВС України вважає, що у зв'язку з міграційною кризою на кордоні Польщі та Білорусі прямої загрози для Києва немає, але опрацьовуються всі сценарії.

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