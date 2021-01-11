Біля Малайзії через COVID застряг корабель з українцями. МЗС домагається візиту лікаря

Біля берегів Малайзії через COVID застряг корабель, серед членів екіпажу якого є двоє українців. Українська сторона домагається, щоб на борт відправили лікаря.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, на сьогодні посольство України в Малайзії знаходиться на зв'язку з українськими моряками.

"У взаємодії з судновласником в терміновому порядку опрацьовується можливість відвідування корабля лікарем для надання невідкладної медичної допомоги", - зазначив він.

Як пише "Радіо Свобода", місцева влада не надає допомогу членам екіпажу корабля SFL Kate, які захворіли на COVID-19. Судно з вугіллям прямувало з Індонезії до Індії, але у зв'язку з хворобою команда намагалася зайти в Сінгапур. Однак Сінгапур не прийняв судно, і корабель став на якір поряд біля берегів Малайзії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українців, які повертаються з-за кордону, не повинні примушувати до здачі ПЛР-тесту.

Влітку на українському фрегаті "Гетьман Сагайдачний" виявили коронавірус, у зв'язку з чим вся команда була поміщена на карантин.