У Києві біля автостанції сталася стрілянина

Інформація про постраждалих уточнюється

У Києві біля автостанції сталася бійка зі стріляниною. Про це повідомляє пресс-лужба поліції столиці.

Повідомляється, що в чергову частину надійшло повідомлення про конфлікт між групою чоловіків, при цьому свідки чули постріли. Інцидент стався у кафе, розташованому біля автостанції "Київ", яка знаходиться біля Центрального залізничного вокзалу.

Попередньо встановлено, що шестеро чоловіків спровокували бійку з трьома опонентами. В результаті один з учасників зробив кілька пострілів. Інформація про постраждалих уточнюється, тому що на момент приїзду правоохоронців, їх госпіталізували. У поліції уточнили, що правопорушники з місця пригоди зникли.

Нагадаємо, щонайменше чотири людини загинули в результаті збройного нападу в Канаді в місті Фредеріктон. Пізніше було встановлено, що двоє з чотирьох загиблих у результаті стрілянини в канадському місті Фредеріктон були співробітниками поліції.