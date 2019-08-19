Біля Києва військовий під наркотиками застрелив чоловіка

Фото: місце стрілянини під Києвом (vppnr.gp.gov.ua)

Медики встановили, що підозрюваний був під дією амфетаміну

Біля Києва солдат-контрактник, перебуваючи під дією наркотиків, застрелив чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військову прокуратуру Центрального регіону.

Повідомляється, що інцидент стався в кімнаті гуртожитку в селі Залісся Броварського району. За даними правоохоронців, 22-річний старший солдат чотири рази вистрілив з кустарно виготовленої зброї у бік цивільного. В результаті потерпілий отримав вогнепальне поранення в груди і в праву ногу, і помер у реанімації Броварської центральної районної лікарні.

Також повідомляється, що під час скоєння злочину військовий перебував під дією амфетаміну. Підозрюваного затримали, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фото: місце злочину (vppnr.gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернігові невідомі біля пішохідного мосту розстріляли двох осіб, підозрюваних затримали в ході спецоперації. У поліції уточнили, що відкрито кримінальні провадження статті викрадення автомобіля та умисне вбивство. Також повідомлялося, що злочинці після інциденту заволоділи легковим авто своїх жертв.