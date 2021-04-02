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Біля Капітолію США сталася стрілянина, є поранені

Автор: РБК-Україна

У Вашингтоні біля будівлі Капітолію Сполучених Штатів сталася стрілянина В результаті інциденту отримали поранення щонайменше дві людини.

Про це повідомляє Daily Mail.

Наголошується, що поранення отримали двоє поліцейських, одного з якого забрали на носилках.

На місці події працює поліція і швидка. Також на територію Капітолію прилетів вертоліт. Причини події не відомі.

За даними видання Insider, поліція Капітолію розіслала повідомлення тим, хто знаходиться в комплексі, про те, що вони повинні залишатися в приміщенні через "зовнішню загрозу безпеки".

За словами свідків, на територію в'їхав автомобіль, який після цього врізався в огорожу. При цьому автомобіль наїхав на двох поліцейських.

За даними поліції, підозрюваний знаходиться під вартою, а водій разом з двома поліцейськими доставлений в лікарню.

Поки не відомо, хто саме стріляв поліція або зловмисник.

Нагадаємо, в американському місті Міннеаполіс сталася стрілянина на місці загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. В результаті стрілянини загинула одна людина.

Крім того, в кінці лютого в американському штаті Канзас стався вибух під час поліцейської перевірки будинку. В результаті вибуху постраждали троє правоохоронців.

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Новини України Сполучені Штати АмерикикапитолийСтрільба
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