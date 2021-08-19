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Біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого прикордонника: що відомо

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого прикордонника. Відкрито кримінальне провадження, триває слідство.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

Тіло прикордонника знайшли з вогнепальним пораненням, до того він перебував на чергуванні.

"Так, сталась неприємна ситуація. Знайшли тіло прикордонника. Тривають слідчі дії", - повідомив речник Чернівецького прикордонного загону.

Загиблому було 24 роки. Обставини цього випадку з'ясовують правоохоронці.

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