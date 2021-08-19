Біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого прикордонника: що відомо

Сьогодні біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого прикордонника. Відкрито кримінальне провадження, триває слідство.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.
Тіло прикордонника знайшли з вогнепальним пораненням, до того він перебував на чергуванні.
"Так, сталась неприємна ситуація. Знайшли тіло прикордонника. Тривають слідчі дії", - повідомив речник Чернівецького прикордонного загону.
Загиблому було 24 роки. Обставини цього випадку з'ясовують правоохоронці.