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Біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого прикордонника: що відомо

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Селятин, Четвер 19 серпня 2021 10:42
Біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого прикордонника: що відомо Фото: на кордоні з Румунією сталось НП (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого прикордонника. Відкрито кримінальне провадження, триває слідство.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

Тіло прикордонника знайшли з вогнепальним пораненням, до того він перебував на чергуванні.

"Так, сталась неприємна ситуація. Знайшли тіло прикордонника. Тривають слідчі дії", - повідомив речник Чернівецького прикордонного загону.

Загиблому було 24 роки. Обставини цього випадку з'ясовують правоохоронці.

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