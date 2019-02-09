Біля будинка Авакова активісти протестують з вимогою розслідувати вбивство Гандзюк

До цього активісти протестували на Контрактовій площі, поблизу з'їзду партії Юлії Тимошенко

В субботу, 9 февраля, возле дома министра внутренних дел Арсена Авакова активисты протестуют с требованием расследовать убийство общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Около 50 активистов скандируют "Свободу политзаключенным".

На заборе здания активисты нанесли надпись: "БЮТ заказал Гандзюк".

Напомним, сегодня во время проведения акции "Кто заказал Катю Гандзюк" на Контрактовой площади, возле съезда партии Юлии Тимошенко, правоохранители задержали около десяти активистов.

Затем правоохранители заявили о штурме киевского управления полиции и задержали еще 40 человек.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что в расследовании убийства Екатерины Гандзюк объявили подозрение еще одному фигуранту дела. По словам Луценко, фамилия нового подозреваемого - Левин. Он ранее уже был судим. Левина судили вместе с отцом, отец получил пожизненный срок, а сын - 15 лет. Тогда Левина обвиняли в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

После адвокат Алексея Левина заявил, что подозреваемый признался, что встречался с подозреваемыми Игорем Павловским и Сергеем Торбиным, которые сейчас находятся под стражей.