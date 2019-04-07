Біля Чикаго сталася стрілянина, серед поранених є дитина

Поліція повідомляє про п'ятьох поранених
На околицях американського міста Чикаго в штаті Іллінойс сталася стрілянина, внаслідок якої серед постадавшіх виявилася дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Chicago Tribune.
Всього за даними місцевих ЗМІ, які отримали попередню інформацію від поліції, в результаті стрілянини постраждали п'ятеро людей.
Повідомляється, що інцидент стався під час сімейного свята в населеному пункті Вест Інглвуд. Правоохоронцям на даний момент не відомі причини події. Поліція намагається встановити особу нападника.
Інформації про ступені важкості поранень у потерпілих поки не розголошують.
Нагадаємо, увечері в суботу, 6 квітня в Данії невідомі відкрили стрілянину в місті Херсхольм, в результаті чого кілька осіб отримали поранення. Поліція затримала 14 підозрюваних у причетності до стрілянини.
А 5 квітня в американському місті Вірджинія-Біч на базі військово-морської авіації Oceana сталася стрілянина. Одна людина загинула і одна постраждала.