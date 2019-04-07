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Біля Чикаго сталася стрілянина, серед поранених є дитина

Новини » Надзвичайні події    07.04.2019 - 06:19
Біля Чикаго сталася стрілянина, серед поранених є дитина
Ілюстративне фото (Chicago Tribune)

Поліція повідомляє про п'ятьох поранених

На околицях американського міста Чикаго в штаті Іллінойс сталася стрілянина, внаслідок якої серед постадавшіх виявилася дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Chicago Tribune.

Всього за даними місцевих ЗМІ, які отримали попередню інформацію від поліції, в результаті стрілянини постраждали п'ятеро людей.

Повідомляється, що інцидент стався під час сімейного свята в населеному пункті Вест Інглвуд. Правоохоронцям на даний момент не відомі причини події. Поліція намагається встановити особу нападника.

Інформації про ступені важкості поранень у потерпілих поки не розголошують.

Нагадаємо, увечері в суботу, 6 квітня в Данії невідомі відкрили стрілянину в місті Херсхольм, в результаті чого кілька осіб отримали поранення. Поліція затримала 14 підозрюваних у причетності до стрілянини.

А 5 квітня в американському місті Вірджинія-Біч на базі військово-морської авіації Oceana сталася стрілянина. Одна людина загинула і одна постраждала.

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