Біля Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина

Співробітники Секретної служби США відкрили вогонь по людині, яка намагалася проникнути на оточену територію біля Білого дому у Вашингтоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.



Інцидент стався невдовзі після того, як південну галявину біля Білого дому покинув президент США Дональд Трамп. В даний час він прямує з державним візитом у Великобританії.



Зазначається, що співробітники Секретної служби звернулися до чоловіка з усним попередженням. Інформації про стан здоров'я потерпілого немає.

Раніше повідомлялося, що в приміщенні муніципального центру в місті Вірджінія-Біч у штаті Вірджинія сталася стрілянина, стали жертвами якої стали 12 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в американській столиці Вашингтоні, в результаті стрілянини на південно-сході міста постраждали п'ять осіб.